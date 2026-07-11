روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۹۰ پرواز در دومین هفته فعالیت فرودگاه بین‌المللی کیش پس از بازگشایی، انجام شد و ۱۰ هزار و ۴۲۲ مسافر جابه‌جا شدند.

خدمات دهی به ۱۰ هزار و ۴۲۲ مسافر در دومین هفته بازگشایی فرودگاه کیش

خدمات دهی به ۱۰ هزار و ۴۲۲ مسافر در دومین هفته بازگشایی فرودگاه کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: از ۱۳ تا ۱۹ تیر، در مجموع ۴۶ پرواز ورودی و ۴۴ پرواز خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش به ثبت رسید.

۵ هزار و ۴۴۴ مسافر وارد کیش شدند و ۴ هزار و ۹۷۸ مسافر نیز کیش را به مقصد سایر شهر‌های کشور ترک کردند.

شرکت هواپیمایی کیش در این مدت با انجام ۴۴ پرواز و جابه‌جایی ۴ هزار و ۴۹ مسافر، بیشترین سهم را در عملیات پروازی و جابه‌جایی مسافران فرودگاه بین‌المللی کیش به خود اختصاص داد و شرکت هواپیمایی سروش نیز، از نظر تعداد پرواز و جابه‌جایی مسافر در جایگاه بعدی قرار گرفت.

علاوه بر شرکت‌های هواپیمایی کیش و سروش، شرکت‌های هواپیمایی زاگرس، کارون، کاسپین، سپهران، فلای‌پرشیا، فلای‌کیش و جی‌اسکای نیز در مسیر پروازی کیش فعال بودند.

افزایش تدریجی تعداد شرکت‌های هواپیمایی فعال در فرودگاه کیش نشان‌دهنده توسعه گام‌به‌گام شبکه پروازی این فرودگاه است.

پرواز‌های ورودی و خروجی نیز منظم و براساس برنامه در حال انجام است و با پیوستن تدریجی شرکت‌های بیشتر، ظرفیت پروازی کیش افزایش خواهد یافت.