پیشگیری از اعمال محدودیتها؛
گذران هوای گرم تا ۲۵ تیرماه با تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه
شرکت توانیر از مشترکان خواست با تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه، تا ۲۵ تیرماه شدت هوای گرم را بدون قطعی گذران کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به پیشبینی افزایش دما در بخش گستردهای از کشور در روزهای آینده، از همه مشترکان خانگی، اداری، تجاری و صنعتی خواست با مدیریت مصرف برق، صنعت برق را در حفظ پایداری شبکه همراهی کنند وگفت: برق حق همه مردم است و با مشارکت همگانی میتوان این نعمت را بهصورت پایدار در اختیار همه هموطنان قرار داد.
محمد الهداد با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی درباره تداوم هوای گرم و افزایش دما از ۱۹ تا ۲۵ تیرماه، افزود: روزهای پیشرو آزمونی دیگر برای همدلی مردم و صنعت برق است و اطمینان داریم همانگونه که در خردادماه با همراهی ارزشمند مشترکان، رشد مصرف برق کنترل شد، این بار نیز با مشارکت همگانی میتوانیم از این دوره با موفقیت عبور کنیم.
او با بیان اینکه برق، حق همه مردم است، ابراز داشت: هر اقدام کوچک در مدیریت مصرف، از تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و پرهیز از مصرف همزمان تجهیزات پرمصرف تا کاهش مصرف در ساعات اوج بار، تأثیر مستقیمی بر پایداری شبکه برق کشور و جلوگیری از اعمال محدودیتها دارد.
الهداد با دعوت از مشترکان خانگی، ادارات، اصناف، واحدهای تجاری و صنایع برای مشارکت در مدیریت مصرف، تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی نیاز داریم. اگر هر مشترک سهم خود را در مدیریت مصرف ایفا کند، همه هموطنان از نعمت برق پایدار بهرهمند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: صنعت برق با تمام ظرفیت در حال خدمترسانی است و همراهی مردم، مهمترین پشتوانه برای حفظ پایداری شبکه در روزهای گرم پیشرو خواهد بود.