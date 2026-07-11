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نخستین اردوی آمادهسازی تیم ملی جودو ناشنوایان با هدف حضور قدرتمند در مسابقات مسترز سوئیس در تهران آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین اردوی آمادهسازی تیم ملی جودو ناشنوای ایران، برای حضور در رقابتهای مسترز سوئیس، از ۱۹ تیرماه در تهران آغاز شده و به مدت شش روز در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان ادامه خواهد داشت.
این اردو با حضور برترین جودوکاهای ناشنوای کشور و زیر نظر کادر فنی تیم ملی برگزار میشود تا ملیپوشان با آمادگی کامل در یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی پیشرو به میدان بروند.
محمدرضا لوئیمقدم، سرمربی تیم ملی جودو ناشنوایان، درباره ترکیب نفرات دعوتشده به این اردو اظهار کرد: با توجه به ضوابط مسابقات مسترز سوئیس، امکان دعوت از جودوکاهایی وجود داشت که در جمع ۱۸ نفر برتر رده بندی جهانی قرار دارند. بر همین اساس، از ملیپوشانی که پیشتر در مسابقات المپیک ناشنوایان توکیو حضور داشتند و واجد این شرایط بودند، برای شرکت در نخستین مرحله اردوی آمادهسازی دعوت به عمل آمد.
سرمربی تیم ملی جودو ناشنوایان افزود: از بین نفرات دعوتشده به اردوی آمادهسازی، ورزشکارانی به مسابقات مسترز سوئیس اعزام خواهند شد که از شانس و توانایی کسب مدال برخوردار باشند.
لویی مقدم عنوان کرد: هدف اصلی این اردو، ارتقای سطح آمادگی جسمانی و فنی ورزشکاران، هماهنگی هرچه بیشتر اعضای تیم و آمادهسازی مطلوب برای حضوری شایسته در مسابقات مسترز سوئیس است.
اردوی نخست تیم ملی جودو ناشنوایان با اجرای برنامههای تخصصی فنی، تاکتیکی و بدنسازی دنبال میشود و کادر فنی امیدوار است با برگزاری این مرحله از تمرینات، زمینه موفقیت ملیپوشان در رقابتهای پیشرو و کسب نتایج ارزشمند برای ورزش ناشنوایان کشور فراهم شود.