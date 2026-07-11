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استاندار آذربایجان شرقی گفت:حضور حماسی مردم شریف ایران در آیینهای بی نظیر وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی پیام روشنی از اتحاد، بصیرت و پایبندی مردم به ارزشهای اسلامی و انقلابی بود و بار دیگر ثابت کرد که ملت ایران در بزنگاههای تاریخی با انسجام و همدلی از آرمانهای خود صیانت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست با صدور پیام تشکر از حضور مسئولانه مردم آذربایجان شرقی در آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد:مردم مومن، آگاه و همیشه در صحنه آذربایجان شرقی با حضور گسترده، آگاهانه و باشکوه خود در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی بار دیگر جلوهای کمنظیر از وفاداری به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، همبستگی ملی و روحیه ایثار و مسئولیتپذیری را به نمایش گذاشتند و برگ زرین دیگری بر کارنامه پرافتخار این خطه افزودند.
حضور حماسی مردم شریف ایران در آیینهای بی نظیر وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی پیام روشنی از اتحاد، بصیرت و پایبندی مردم عزیز استان به ارزشهای اسلامی و انقلابی بود و بار دیگر ثابت کرد که ملت ایران در بزنگاههای تاریخی، با انسجام و همدلی از آرمانهای خود صیانت میکنند.
اینجانب وظیفه خود میدانم از همه اقشار مردم شریف، خانوادههای معظم شهدا، امام جمعه محترم تبریز و ائمه جماعات استان، اعضای شورای تامین، اعضای شورای اداری و دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیج، شهرداریها، جمعیت هلال احمر، دانشگاهها، سازمانهای خدماترسان، گروههای جهادی، هیئت های حسینی و خادمان مواکب، اصحاب رسانه و تمامی خادمان و خدمتگزارانی که با احساس مسئولیت، تلاش شبانهروزی و روحیه ایثار در اسکان و راهنمایی زائران، برپایی و پشتیبانی مواکب، ارائه خدمات رفاهی، امدادی، درمانی، حملونقل، حفظ نظم و امنیت، اطلاعرسانی و برگزاری شایسته این مراسم باشکوه نقشآفرینی کردند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.
بیتردید این همدلی، وفاق و مشارکت ارزشمند، سرمایهای ماندگار برای آذربایجان شرقی و پشتوانهای گرانبها برای استمرار مسیر عزت، پیشرفت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مردم شریف آذربایجان شرقی را مسئلت دارم و امیدوارم در سایه الطاف الهی، همواره شاهد تداوم وحدت، همبستگی و افتخارآفرینی این دیار پرافتخار باشیم.