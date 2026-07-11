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رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاح حکمرانی اقتصادی، پیشنیاز جهش تولید، سرمایهگذاری و اشتغال پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید کریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت و رئیس فراکسیون کارآفرینی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده جمهوری اسلامی ایران در حوزههای صنعتی، معدنی، انرژی و سرمایه انسانی، اظهار کرد: ایران از توانمندیهای کمنظیری در صنایع راهبردی از جمله فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز، نیروگاه، ماشینآلات، صنایع دانشبنیان و سایر بخشهای تولیدی برخوردار است و این ظرفیتها پشتوانهای ارزشمند برای تحقق رشد اقتصادی، توسعه تولید و افزایش رفاه عمومی به شمار میرود.
وی افزود: یکی از مهمترین ضرورتهای امروز اقتصاد کشور، اصلاح حکمرانی اقتصادی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود است. اصلاح حکمرانی اقتصادی به معنای ایجاد ثبات در سیاستگذاری، بهبود محیط کسبوکار، کاهش موانع پیش روی تولید، افزایش شفافیت، ارتقای بهرهوری، حمایت از سرمایهگذاری و فراهمکردن شرایط مناسب برای فعالیت کارآفرینان است؛ موضوعی که میتواند زمینهساز رشد پایدار، افزایش رقابتپذیری و تقویت اقتصاد ملی باشد.
رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان برای توسعه فعالیتهای خود به ثبات در تصمیمات اقتصادی، دسترسی مناسب به منابع مالی، تأمین پایدار انرژی، کاهش بروکراسی اداری و امنیت سرمایهگذاری نیاز دارند. هر اندازه این الزامات بهتر فراهم شود، امکان رشد تولید، توسعه صادرات، افزایش بهرهوری و ایجاد فرصتهای شغلی نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اقتصاد امروز جهان، موفقیت تنها به تولید کالا محدود نمیشود، بلکه ارتقای کیفیت، نوآوری، برندسازی، توسعه فناوری، خدمات پس از فروش و حضور مؤثر در بازارهای بینالمللی، از ارکان اصلی افزایش ارزش افزوده و تقویت جایگاه اقتصادی کشورها به شمار میرود.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از همه ظرفیتهای داخلی گفت: در کنار تلاش برای کاهش آثار تحریمها، اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی، تقویت نقش بخش خصوصی، هدایت صحیح منابع مالی، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از سرمایهگذاری مولد، از مهمترین راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت است.