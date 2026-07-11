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انجمن MMA ایران با دریافت تأییدیه رسمی، به عضویت فدراسیون جهانی هنرهای رزمی ترکیبی (FIMMA) درآمد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس نامه ارسالی فدراسیون جهانی هنرهای رزمی ترکیبی (FIMMA)، عضویت انجمن MMA ایران مورد تأیید قرار گرفته است.
در این نامه، فدراسیون جهانی ضمن تبریک این عضویت، آن را گامی مهم در مسیر توسعه هنرهای رزمی ترکیبی دانسته و بر همکاری در زمینه ارتقای استانداردهای فنی، آموزشی، برگزاری مسابقات و توسعه روابط بینالمللی تأکید کرده است.
این عضویت فرصت ارزشمندی را برای حضور مؤثرتر ورزشکاران، مربیان و داوران ایرانی در برنامهها، دورههای آموزشی و رویدادهای بینالمللی تحت نظارت FIMMA فراهم میکند و میتواند نقش مهمی در رشد و توسعه MMA ایران در عرصه جهانی داشته باشد.