مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به کاهش قابل توجه ناترازی این بانک در پنج ماه گذشته، اعلام کرد با حمایت دولت و مجلس در مسیر افزایش سرمایه، زمینه برای ایفای موثرتر نقش تخصصی بانک مسکن در تامین مالی بخش مسکن فراهم می‌شود.

خبرگزاری صداوسیما،

به گزارش گروه مسکن و شهرسازیعلی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در حاشیه دومین نشست هم‌اندیشی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک‌ها، از برنامه این بانک برای رساندن ناترازی به صفر تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی گفت: ناترازی بانک مسکن از ۱۳۷ همت در پایان آذر ۱۴۰۴ به ۴۵ همت در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است و این کاهش ۹۰ همتی در شرایط دشوار اقتصادی و با تلاش شبکه بانکی و استفاده از مسیر‌های مختلف تامین منابع محقق شده است.



مدیرعامل بانک مسکن همچنین بر ضرورت افزایش سرمایه این بانک تاکید کرد و افزود: بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی و تخصصی، برای ایفای نقش مؤثر در حوزه مسکن نیازمند تقویت جدی سرمایه است.



وی اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم و بودجه‌های سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ظرفیت‌های مناسبی برای افزایش سرمایه بانک پیش‌بینی شده است.



خورسندیان گفت: بخشی از این افزایش سرمایه از طریق واگذاری املاک و دارایی‌های ملکی و تبدیل آن‌ها به اوراق قابل عرضه در بازار سرمایه انجام خواهد شد.



وی افزود: مجوز تشکیل صندوق مربوطه دریافت شده و بانک در انتظار معرفی املاک از سوی دولت برای ورود به این فرآیند است.



مدیرعامل بانک مسکن ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این موضوع هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.



خورسندیان تاکید کرد: ایجاد تعادل در تراز مالی، نخستین گام برای ایفای درست وظایف بانکی و تقویت توان تسهیلات‌دهی در بخش مسکن است.



وی گفت: کاهش ناترازی، از منظر عملکرد داخلی بانک و همچنین از نگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، اقدامی مهم و مثبت ارزیابی می‌شود.



مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: هدف نهایی، حذف کامل ناترازی باقی‌مانده و بازگرداندن بانک به شرایط باثبات مالی تا پایان سال جاری است.



وی تصریح کرد: تحقق این هدف، توان بانک مسکن را برای حمایت موثرتر از طرح‌های بخش مسکن افزایش خواهد داد.