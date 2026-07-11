مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در منجیل مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در منجیل مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در منجیل مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در منجیل مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در منجیل مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در منجیل مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در منجیل مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در منجیل

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گیلان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی که با حضور پرشور مردم در شهر منجیل برگزار شد گفت: با وجود تمامی مکر‌ها و سنگ‌اندازی‌های دشمنان امروز ملت ایران بار دیگر به همان نقطه عزم و ایستادگی بازگشته است و این زمانِ برخاستن و حرکت دوباره است.

حجت‌الاسلام محمد محمدیان با یادآوری تصاویر ماندگار از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، این رویداد را فراتر از یک بدرقه دانست و افزود: آن تشییع عظیم، تجدید بیعت یک ملت با یک مکتب بود؛ جایی که ده‌ها میلیون نفر اعلام کردند جان خود را فدای این مسیر می‌کنند.

وی با اشاره به چالش‌های اخیر و برگزاری تجمعات مردمی صد و سی شب در استان افزود: با وجود جنگ‌ها و فتنه‌های پیاپی مردم با ایستادن در کف میدان، اقتدار و عزت ملت را رقم زدند.

حجت‌الاسلام محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با توصیف جایگاه معنوی رهبر شهید به تمنای شهادت ایشان اشاره کرد و گفت: شهادت یک مرگ عاقلانه است و خداوند رزق شهادت را به بندگان خالص خود عطا می‌کند.

وی در جمع حاضران با استناد به آموزه‌های نهضت حسینی بر ضرورت ثبات قدم در مسیر انقلاب تأکید کرد و افزود: این راه، راه امام حسین (ع) است و ما هرگز زیر بار ذلت نخواهیم رفت.