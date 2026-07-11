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گزارش نهایی نظام رتبهبندی جهانی (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برای سال ۲۰۲۵، بار دیگر جایگاه علمی دانشگاه تهران را در سطح ملّی و بینالمللی تثبیت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه تهران با حضور در دامنه رتبهای ۴۵۱ تا ۵۰۰، به عنوان برترین دانشگاه کشور شناخته شد و با کسب رتبههای شاخص جهانی در حوزه پژوهش و بینالمللیسازی، پرچمدار آموزش عالی ایران در عرصه بینالمللی باقی ماند.
در جدیدترین ارزیابیهای مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، ۲۷۴۹ دانشگاه از ۱۱۵ کشور جهان مورد سنجش قرار گرفتند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با جهش قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته، موفق به حضور ۷۶ دانشگاه در این رتبهبندی شد.
بررسی جداول تخصصی این نظام رتبهبندی در پنج معیار پژوهش، آموزش، فعالیتهای بینالمللی، فناوری و نوآوری و اثرگذاری اجتماعی، نشاندهنده عملکرد برجسته دانشگاه تهران در ابعاد مختلف است. دستاوردهای شاخص دانشگاه تهران در این دوره عبارتند از:
رتبه ۴۰۰ جهانی در شاخص پژوهش: این شاخص که با وزن ۶۰ درصدی، سنگینترین بخش ارزیابی را به خود اختصاص داده است، نشان از تولیدات علمی باکیفیت و حجم بالای مقالات این دانشگاه در مجلات برتر دنیا دارد.
رتبه ۴۶۵ جهانی در فعالیت بینالمللی: این شاخص که بیانگر میزان همکاریهای علمی و نشر مقالات با مشارکت پژوهشگران سایر کشورهاست، از جایگاه ویژه دانشگاه تهران در شبکه علمی بینالمللی حکایت میکند.
رتبه ۱۱۳۸ در حوزه نوآوری و اختراعات: دانشگاه تهران در زمینه ثبت پروانههای اختراع و همکاری با صنعت، عملکرد رو به رشدی را به نمایش گذاشته است.
رتبه ۵۵۶ اثرگذاری اجتماعی: شاخص اثرگذاری اجتماعی شاخص جدیدی است که برای اولین بار در ارزیابی دانشگاهها مورد استفاده قرار گرفته است.