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استاندار آذربایجان غربی ازافزایش ۲۰ درصدی بودجه درحوزههای آب و خاک ونیز حمل و نقل جادهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی ازافزایش ۲۰ درصدی بودجه درحوزههای آب و خاک ونیز حمل و نقل جادهای استان خبر داد.
رضا رحمانی درجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت:حوزه آب و خاک به دلیل دریاچه ارومیه وحوزه حمل و نقل به علت پایانههای مرزی و گذرگاهها بااین افزایش روبهرو شدهاند.
وی با اعلام اینکه توزیع اعتبارات استانی و ملی نباید برای راضی کردن مسئولان باشد افزود:برای افزایش اعتبارات عمرانی استان درسال جاری با مسئولان کشوری وخودریاست جمهور رایزنیهای مثبت صورت گرفته است.
استاندار آذربایجان غربی بااشاره به برخی مشکلات کارکنان وکارمندان دستگاههای اجرایی استان افزود:همه دستگاههای اجرایی وسازمان مدیریت و برنامهریزی میتوانند دراین زمینه راهکار مناسبی راارائه ودراین زمینه تصمیم گیری کنند.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان هم گفت:هماکنون ۴۲ هزار مترمربع فضای قضایی دراستان ساخته میشود.
حاکم ممکان منتخب نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان در شورای برنامه ریزی هم دراین جلسه خواستار اختصاص بودجه استانی براساس اولویت بندی مناطق محروم و کم برخوردار شد.