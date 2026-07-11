به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین مدال‌آور آسیایی کشتی شهرستان نکا با استقبال مسئولان، ورزشکاران، خانواده‌ها و مردم ورزش‌دوست این شهرستان وارد زادگاه خود شد.

امیرحسین خاکپا دارنده مدال برنز رقابت‌های کشتی آزاد جوانان آسیا، در میان شور و استقبال دوستداران ورزش، از ادامه مسیر برای کسب مدال طلای جهان و آسیا سخن گفت.

مراسم استقبال از امیرحسین خاکپا، کشتی‌گیر تیم ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران و دارنده مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا، با حضور مسئولان شهرستان، رئیس و اعضای هیئت کشتی، مربیان، پیشکسوتان، ورزشکاران، خانواده‌ها و جمعی از مردم در محدوده پارک دولت و فرمانداری نکا برگزار شد.

امیرحسین خاکپا که در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در شهر پاتایای تایلند و در وزن ۹۲ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد، این افتخار را حاصل لطف خدا، حمایت خانواده، تلاش مربیان و هدایت کادر فنی تیم ملی دانست و گفت: از همه کسانی که در این مسیر کنارم بودند قدردانی می‌کنم و امیدوارم با رفع مشکلات و تلاش بیشتر، در رقابت‌های آینده به ویژه مسابقات جهانی، مدال طلا را برای کشور عزیزمان ایران به دست آورم.

وی با اشاره به آغاز فعالیت ورزشی خود از ۹ سالگی در نکا افزود: کشتی را زیر نظر مربیان دلسوز شهرستان آغاز کردم و موفقیت امروز نتیجه سال‌ها تمرین، پشتکار و حمایت مربیان و خانواده است.

در ادامه این مراسم، علیجانی، مربی امیرحسین خاکپا، کسب این مدال ارزشمند را نقطه عطفی در تاریخ کشتی شهرستان نکا دانست و گفت: این نخستین مدال آسیایی کشتی نکا است و آن را به مردم شریف شهرستان، خانواده خاکپا و جامعه ورزش تبریک می‌گوییم. استعداد‌های فراوانی در کشتی نکا وجود دارد و با برنامه‌ریزی و حمایت، آینده روشنی در انتظار ورزش این شهرستان خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد در سال‌های آینده، کشتی‌گیران نکا در رقابت‌های جهانی و المپیک نیز برای ایران اسلامی افتخارآفرینی کنند.

همچنین سیدرضا خلیلی رئیس هیئت کشتی شهرستان نکا، با تبریک این موفقیت اظهار داشت: کسب مدال آسیایی توسط امیرحسین خاکپا انگیزه‌ای مضاعف برای نوجوانان و جوانان کشتی‌گیر شهرستان خواهد بود. هم‌اکنون ۱۰ کشتی‌گیر نونهال و جوان نکا در اردو‌های تیم ملی حضور دارند و با استمرار حمایت‌ها، ظرفیت معرفی قهرمانان بیشتری در سطح آسیا، جهان و المپیک وجود دارد.