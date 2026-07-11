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مدیر روابط عمومی شهرداری زنجان، از تمدید مهلت پرداخت عوارض شهرداری زنجان با تعرفه ۱۴۰۴ تا پایان تیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛شکوهی، با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در شورای اسلامی شهر زنجان گفت: در راستای تکریم شهروندان و تسهیل در فرآیندهای ساختوساز، فرصت دریافت پروانههای ساختمانی با تعرفههای سال ۱۴۰۴ تنها تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ امکانپذیر خواهد بود.
شکوهی به بستههای حمایتی شهرداری برای اقشار مختلف اشاره کرد و افزود:در راستای سیاستهای حمایتی از خانواده و جوانی جمعیت، برای خانوادههای که دارای سه فرزند زیر ۲۰ سال هستند، تخفیف ویژه ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است که این عزیزان میتوانند با ارائه مدارک لازم از این امتیاز بهرهمند شوند.
مدیر روابط عمومی شهرداری زنجان گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان، تخفیف ۱۰۰ درصدی برای بازسازی املاک آسیبدیده از جنگ و تخفیف ۳۰ درصدی فقط تا پایان شهریور برای املاک واقع در ضلع جنوبی کمربندی خیام اعمال خواهد شد.
شهروندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزئیات نحوه دریافت این تخفیفات، به واحدهای شهرسازی مناطق شهرداری مراجعه کرده و یا با سامانه ارتباطات مردمی شهرداری زنجان تماس حاص کنند