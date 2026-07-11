به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای گچساران گفت: در آزمون ملی مهارت ۴۷ زندانی در این شهرستان با هم رقابت کردند.

افشین محمودی نژاد با بیان اینکه این المپیاد در هشت رشته برگزار شد افزود: شرکت کنندگان به صورت عملی و کتبی توسط داوران ارزیابی شدند.

وی ادامه داد: نفرات برتر به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند.

رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای گچساران شناسایی استعدا‌ها، مهارت آموزی و ایجاد انگیزه بین زندانیان را از اهداف این المپیاد عنوان کرد.

مرادی رئیس زندان گچساران نیز گفت: به زندانیانی که گواهینانه مهارت دریافت کنند پس از آزادی از زندان، تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می شود.