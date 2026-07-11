برگزاری آزمون ملی مهارت زندانیان شهرستان گچساران
آزمون ملی مهارت زندانیان با شرکت ۴۷ زندانی در زندان مرکزی شهر دوگنبدان برگزار شد.
افشین محمودی نژاد با بیان اینکه این المپیاد در هشت رشته برگزار شد افزود: شرکت کنندگان به صورت عملی و کتبی توسط داوران ارزیابی شدند.
وی ادامه داد: نفرات برتر به مرحله استانی راه پیدا میکنند.
رئیس مرکز فنی و حرفهای گچساران شناسایی استعداها، مهارت آموزی و ایجاد انگیزه بین زندانیان را از اهداف این المپیاد عنوان کرد.
مرادی رئیس زندان گچساران نیز گفت: به زندانیانی که گواهینانه مهارت دریافت کنند پس از آزادی از زندان، تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می شود.