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همزمان با سومین روز آیین بزرگداشت رهبر شهید امت، مردم مهاباد بار دیگر با آرمانهای شهیدان و مسیر مقاومت تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مسجد جامع مهاباد، امروز میزبان مردمی بود که با ارادهای استوار، اندوه فقدان رهبر شهید امت را با عهدی دوباره برای ادامه راه او پیوند میزنند. حضوری پرشور که پیام روشن وحدت، ایستادگی و ادامه راه شهیدان را به نمایش گذاشت. در این آیین تاکید شد آرمانهایی مردم با شهادت متوقف نمیشود و در مسیر وحدت، مقاومت و عزت امت اسلامی استمرار خواهد یافت.