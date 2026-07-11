به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مسجد جامع مهاباد، امروز میزبان مردمی بود که با اراده‌ای استوار، اندوه فقدان رهبر شهید امت را با عهدی دوباره برای ادامه راه او پیوند می‌زنند. حضوری پرشور که پیام روشن وحدت، ایستادگی و ادامه راه شهیدان را به نمایش گذاشت. در این آیین تاکید شد آرمان‌هایی مردم با شهادت متوقف نمی‌شود و در مسیر وحدت، مقاومت و عزت امت اسلامی استمرار خواهد یافت.