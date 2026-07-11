رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۷ هزار و ۴۰۰ لیتر روغن خوراکی قاچاق در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ فرامرز منصوری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از اطلاع از وجود مقدار زیادی روغن خوراکی قاچاق در یکی از محلات شهر کرمانشاه رسیدگی به موضوع را در دستور کار قراردادند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام گرفته ۷ هزار و ۴۰۰ لیتر روغن خوراکی فاقد مجوز به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ منصوری در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این راستا خبر داد و گفت: یک نفر نیز دستگیر و موضوع تحت بررسی قرار دارد.