دهدشت از فردا ۲۱ تیرماه میزبان اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، هشتمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، از فردا ۲۱ تا ۳۱ تیرماه به میزبانی شهر دهدشت آغاز میشود. هدایت تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در این اردو بر عهده محمدرضا رجبی به عنوان سرمربی است. همچنین عزیز نور بهبهانی به عنوان مربی، علی رحیمی کازرونی مربی دروازهبانان، رضا چوپانی سرپرست و رضا سرسنگی به عنوان ماساژور و پزشکیار، کادر فنی تیم ملی را تشکیل میدهند. ملیپوشان نوجوان در این اردو روزانه در دو نوبت صبح و عصر تمرین خواهند کرد. همچنین برای افزایش هماهنگی و آمادگی بازیکنان، چهار دیدار تدارکاتی برابر تیمهای منتخب دهدشت، منتخب کازرون، نفت امیدیه و نفت و گاز گچساران برنامهریزی شده است. در این میان شهرستان کهگیلویه و باشگاه فرازبام خائیز با چهار نماینده شامل مهدی احمدیفر، امیرحسین نیکاقبال، محمدحسین حقستان و سید محمد کشاورز، بیشترین سهمیه بازیکن را در این رده از تیم ملی به خود اختصاص دادهاند و از باشگاههای فعال و بازیکنساز در ردههای پایه هندبال کشور به شمار میروند. در همین راستا، کادر فنی تیم ملی هندبال نوجوانان نام ۲۱ بازیکن را برای حضور در این اردو اعلام کرده است که اسامی آنان به شرح زیر است: محمدطاها ابراهیم خانلری سیس، امیرعلی قاسمی، امیرحسین ثمربخش، عرشیا جاویدیفر، حسن جودکی، صالح حسهزاده، محمدحسین حقستان، دانیال میرحسینی، مهرشاد منصوری، شایان سوسنی، علی غیور، فرزاد مسیبی، محمد کشاورز، مهدیار مولوی، امیرعلی تقیزاده، فرشاد نوروزپور، امیرحسین نیکاقبال، محسن هادیزاده، محمدرضا همتی، محمدحسین کمانی و محمدرضا شجاعی همچنین کادر فنی تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در این اردو را محمدرضا رجبی (سرمربی)، عزیز نوربهبهانی (مربی)، علی رحیمی کازرونی (مربی دروازهبانان)، حسین رجبی (سرپرست) و رضا سرسنگی (ماسور) تشکیل میدهند.