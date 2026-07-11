تفاهم‌نامه همکاری مشترک فدراسیون کشتی و باشگاه فوتبال پرسپولیس با حضور علیرضا دبیر و پیمان حدادی به امضا رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تفاهم‌نامه همکاری مشترک فدراسیون کشتی و باشگاه پرسپولیس، ظهر امروز با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فدراسیون کشتی منعقد شد. فدراسیون کشتی با برخورداری از یکی از مجهزترین و کم‌نظیرترین مجموعه‌های ورزشی ایران و از بهترین کمپ‌های ورزشی جهان، امکاناتی همچون سالن مدرن بدنسازی، مرکز پزشکی و فیزیوتراپی، مرکز هوش مصنوعی، خوابگاه، استخر، رستوران و فضا‌های رفاهی و تفریحی را در اختیار دارد که زمینه همکاری‌های مشترک دو مجموعه را فراهم کرده است.

همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه، پایگاه استعدادیابی فوتبال باشگاه پرسپولیس در دهکده فرشتگان میناب راه‌اندازی خواهد شد تا فرآیند شناسایی و پرورش استعداد‌های فوتبال در این منطقه با همکاری دو مجموعه آغاز شود.

پیش از این نیز فدراسیون‌های مختلف ورزشی و باشگاه‌های بزرگ فوتبال ایران از امکانات کم‌نظیر و استاندارد فدراسیون کشتی برای برگزاری اردوها، تمرینات و خدمات تخصصی بهره‌مند شده‌اند.