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رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از کاهش ۵۰ درصدی فوتیهای تصادفات جادهای در موج اخیر سفرها در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ کاظمی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با حضور در برنامه «پرسمان» صداوسیمای استان گفت: از ابتدای سال تاکنون شاهد رشد تصادفات در جادهها بودهایم، اما در موج سفر اخیر به سمت مشهد و تهران برای مراسم بدرقه رهبر شهید، حوادث بسیار کمی را شاهد بودیم؛ به طوری که در اوج سفر یکهفتهای نسبت به مدت مشابه پارسال ۸ فقره تصادف با ۸ فوتی و امسال ۳ تصادف با ۴ فوتی داشتیم که نشاندهنده ۵۰ درصد کاهش فوتیهاست. در تصادفات منجر به جرح نیز با ۳۹ درصد کاهش تصادفات و ۴۶ درصد کاهش مجروحین مواجه بودیم.
وی افزود: بیش از ۲۳۰ گشت پلیس راه و انتظامی امنیت جادهها را بر عهده داشتند و موکبها و استراحتگاههای بینراهی کمک زیادی به رفع خستگی رانندگان و کاهش حوادث کردند.
کاظمی بیان کرد: در استان بیش از ۱۷ هزار کیلومتر راه داریم که بهطور متوسط بیش از ۹۰ گشت برای راهها فعال است. مسیرها کویری، طولانی و خستهکننده است؛ بنابراین وجود استراحتگاه بینراهی و سایبان بسیار حائز اهمیت است؛ حتی خیرین میتوانند بهعنوان مثال سایبان یا نمازخانه بینراهی به نام خود یا رفتگان خود در مسیرهای بینراهی احداث کنند.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: پارسال تابستان سختی بود و در آن حدود ۱۰۰ نفر فوتی در جادهها داشتیم که ۶۰ درصد بومی استان بودند؛ امسال باید همه پای کار آمده و نهایت رعایت را داشته باشند.
وی عنوان کرد: عدم توجه به جلو، سرعت غیرمجاز و نبستن کمربند ایمنی از سه عامل مهم تصادفات است، بنابراین از رانندگان و سرنشینان تقاضا داریم به این موارد بیش از پیش توجه کنند.