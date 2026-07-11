معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام از آغاز فعالیت ۶۵ پایگاه اوقات فراغت تابستانی برای هفت هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز مددجو خبر داد و گفت: حدود ۷۰ هزار نفر معادل ۱۲ درصد جمعیت استان از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «قدرت نوروزی »معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام از آغاز فعالیت تابستانی ۶۵ پایگاه اوقات فراغت ویژه دانش‌آموزان مددجو خبر داد.

وی گفت: در این پایگاه‌ها، هفت هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز مددجوی استان از ظرفیت آموزشی دو هزار دانشجوی نخبه به عنوان مربی بهره‌مند می‌شوند.

نوروزی افزود: آموزش رشته‌های کامپیوتر، هوش مصنوعی، خیاطی، مترجمی زبان عربی، قرآن و احکام از مهم‌ترین فعالیت‌های این پایگاه‌ها در طول سه ماه تابستان است.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان با اشاره به جمعیت تحت حمایت این نهاد تصریح کرد: حدود ۷۰ هزار نفر معادل ۱۲ درصد جمعیت استان از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره‌مند هستند که از این تعداد، ۱۱ هزار دانش‌آموز و دانشجو از خدمات آموزشی و فرهنگی این نهاد استفاده می‌کنند.

وی تأکید کرد: این طرح با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت، ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی و توانمندسازی دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد اجرا می‌شود.