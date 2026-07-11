حجت الاسلام منتظری گفت: ملت ایران برای رهبر مجاهد و شهید خود سنگ تمام گذاشت؛ این مردم مبعوث شده، فهیم، بصیر، زمان‌شناس و دشمن شناس تا پای جان در مقابل توطئه‌های دشمن ایستادگی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه شورای معاونان با اشاره به آیین تشییع پیکر مطهر قائد امت اسلامی و روز وداع با رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: وداع با یگانه دوران و خورشید تابان انقلاب امام شهید امت حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) بسیار سخت و جانکاه بود، رهبر انقلاب، شخصیتی جامع در فقه، سیاست، عرفان و اخلاق بود؛ ما گوهری را از دست دادیم که آیندگان به ابعاد مختلف زندگی او پی خواهند برد.

وی با بیان اینکه ما قدر رهبر شهیدمان را ندانستیم به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در این خصوص اشاره کرد و گفت: «اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسد‌ها شیء» وقتی عالمی فقیه، فوت کند در اسلام رخنه و حفره‌ای ایجاد می‌شود که هیچ چیزی نمی‌تواند جای آن را پر کند.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به تشییع باشکوه رهبر شهید امت (ره) و حضور میلیونی مردم در این مراسم خاطرنشان کرد: ملت ایران برای رهبر مجاهد و شهید خود سنگ تمام گذاشت؛ این مردم مبعودث شده، فهیم، بصیر، زمان شناس و دشمن شناس تا پای جان در مقابل توطئه‌های دشمن ایستادگی کرده‌اند و با حضور در صحنه همواره پشتیبان نظام و انقلاب هستند.

وی افزود: مردم عراق و حوزه علمیه نجف تجلیل بی نظیری در تشییع رهبر شهید انجام دادند و با حضور باشکوه خود نشان دادند؛ گزاره "ایران و العراق لایمکن الفراق" فقط یک شعار نیست.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: رهبر مجاهد با این نوع شهادت، پاداش سال‌ها مجاهدت خویش را گرفتند؛ ان شاءالله به کوری چشم دشمنان، سومین رهبر انقلاب اسلامی، راه پدر را با قوت و قدرت ادامه خواهد داد.