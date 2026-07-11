به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، شاغلام آقایی برای رسیدن به قله کوه سهند در مراغه از شهر هشترود تا پای کوه رکاب زد.

این دوچرخه سوار پس از ۱۰ ساعت رکاب زدن و رسیدن به پای کوه دوچرخه را بر روی دوش تا قله حمل کرد.

آقایی گفت: برای انجام این حرکت ورزشی ۶ ساعت در مسیر آسفالت و ۴ ساعت در مسیر خاکی رکاب زده است.

وی افزود: این حرکت ورزشی را با شعار ایران جوان انجام داده است.

پیش از این نیز چندین نفر از جمله یک دوچرخه سوار هفتاد و پنج ساله مراغه‌ای به نام اسماعیل خداوردی زاده به این روش موفق به صعود به قله سهند شدند.