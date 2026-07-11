معرفی ۴ واحد صنفی متخلف به تعزیرات در گشت نظارتی بهارستان

معاون فرماندار بهارستان گفت: در پی گشت مشترک کارگروه تنظیم بازار و دستگاه‌های نظارتی، چهار واحد صنفی به دلیل تخلف در قیمت‌گذاری و عرضه کالا به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.