پخش زنده
امروز: -
معاون فرماندار بهارستان گفت: در پی گشت مشترک کارگروه تنظیم بازار و دستگاههای نظارتی، چهار واحد صنفی به دلیل تخلف در قیمتگذاری و عرضه کالا به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این بازرسیها کارگروه تنظیم بازار بهارستان، وضعیت عرضه کالاهای اساسی و نصب برچسب قیمت در واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون فرماندار بهارستان با تأکید بر تداوم نظارتها بر بازار گفت: بازرسیها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و با متخلفان برخورد قانونی میشود.
در پایان این گشت، چهار واحد صنفی متخلف برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.