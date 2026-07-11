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مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت گفت: با توجه به تأکید کامل ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبنی بر ممنوعیت فروش کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری، مدیران عامل فروشگاههای اینترنتی و واحدهای عرضهکننده موظف هستند از عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری جلوگیری کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رضا زرین گل افزود: مطابق تبصره (۲) ماده (۱۳) این قانون، کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از جمله معافیتهای ملوانی و تعاونیهای مرزنشینی وارد کشور شدهاند نیز برای عرضه در هر نقطه از کشور، باید دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند.
وی با تأکید بر مسئولیت مدیران فروشگاهها و فروشندگان طرف قرارداد در اجرای این تکلیف قانونی، گفت: لازم است ضمن اعمال نظارت مستمر بر فرآیند عرضه کالا، از فروش کالاهای فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری جلوگیری شده و شرایطی فراهم شود که این شناسهها بهصورت واضح و قابل رؤیت برای مصرفکنندگان قابل مشاهده باشد.
مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سازمان بر اجرای دقیق الزامات قانونی در سطح بازار نظارت مستمر دارد و در صورت مشاهده و احراز هرگونه تخلف، مطابق قوانین و مقررات جاری کشور با متخلفان برخورد خواهد کرد.