شهردار مشهد:
مشهد یکی از جریان سازترین شهرها در جهان اسلام است
مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد روز رستاخیز مردم ایران بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، شهردار مشهد در حاشیه همایش من القدس الی القدس گفت: مشهد شهری است که در تاریخ جریان ساز بوده است و حماسه سازی مشهدی ها در تاریخ ایران و اسلام ساری و جاری خواهد بود.
محمدرضا قلندرشریف از رویداد ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در مشهد به عنوان رستاخیز مردم ایران یاد کرد و این رویداد را در تاریخ مشهد ماندگار خواند.
قلندرشریف به ابعاد شخصیت قائد شهید انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: گفتمان مقاومت، همواره به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای امام شهید انقلاب مطرح بود.
وی افزود: امروز جبهه مقاومت نه تنها در منطقه خاورمیانه، بلکه در قلب آمریکا و اروپا نفوذ کرده است و فریاد آن در سراسر دنیا شنیده می شود.
شهردار مشهد مقدس گفت: مراسم بزرگ تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد، تجدید بیعت همه با آرمان های انقلاب اسلامی بود و همه رسانه های جهان به عظمت این مراسم اعتراف کردند. این مراسم، بیانگر عظمت انسانی بود که الهی بود و الهی زیست و رهنمود او چراغ راه ما خواهد بود.
وی ادامه داد: رهبر شهید زنده است و میراث گرانقدری برای ما گذاشته که از جمله آن، گفتمان، اندیشه و البته ملتی آگاه و هوشیار است که مبعوث شده است و در حمایت از میدان نبرد و دیپلماسی حضور دارد.
قلندرشریف گفت: دشمن فکر می کرد شهادت رهبر انقلاب اسلامی منجر به بحران سیاسی و اجتماعی در ایران و در نهایت، منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی ایران می شود، در حالی که عکس آن شکل گرفت و ماندگاری این نظام تثبیت شد.