به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، علی‌رضا عزیزی، مدیرکل راه و شهرسازی همدان به همراه معاون مسکن و ساختمان این اداره‌کل، از روند پیشرفت فیزیکی طرح ۴۸۰ واحدی فرهنگیان بازدید کردند.عزیزی در این بازدید، ضمن بررسی جزئیات فنی و عملکرد پیمانکاران، بر لزوم شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی تأکید شد.مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی اولویت اصلی این اداره‌کل است، خواستار تداوم نظارت‌های دقیق بر کیفیت مصالح شد.این طرح که نقشی کلیدی در تأمین مسکن استان دارد، با جدیت مسئولان تا تکمیل نهایی و تحویل به متقاضیان دنبال خواهد شد.