نظارت عالیه بر روند ساخت واحدهای مسکن فرهنگیان همدان
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان در بازدید میدانی از عملیات ساختمانی طرح ۴۸۰ واحدی فرهنگیان، ضمن بررسی موانع فنی، بر لزوم رعایت بالاترین استانداردهای ساخت و تحویل بهموقع واحدها به متقاضیان تاکید کرد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، علیرضا عزیزی، مدیرکل راه و شهرسازی همدان به همراه معاون مسکن و ساختمان این ادارهکل، از روند پیشرفت فیزیکی طرح ۴۸۰ واحدی فرهنگیان بازدید کردند.
عزیزی در این بازدید، ضمن بررسی جزئیات فنی و عملکرد پیمانکاران، بر لزوم شتاببخشی به عملیات اجرایی تأکید شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه تحویل بهموقع واحدهای مسکونی اولویت اصلی این ادارهکل است، خواستار تداوم نظارتهای دقیق بر کیفیت مصالح شد.
این طرح که نقشی کلیدی در تأمین مسکن استان دارد، با جدیت مسئولان تا تکمیل نهایی و تحویل به متقاضیان دنبال خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان نیز ضمن ارائه گزارش فنی از روند پیشرفت بلوکها، بر رفع موانع موجود برای اتمام سریعتر این طرح تأکید کرد.