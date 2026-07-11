به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دیدار‌های هفته سی و سوم و ماقبل پایانی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به صورت همزمان در هشت استان برگزار می‌شود

عصر امروز تیم فوتبال ۹۰ ارومیه که در شرایط نامناسبی در لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور قرار دارد، میزبان سایپای تهران است و برای رهایی از سقوط زودهنگام به برد در این دیدار نیاز دارد.

تیم نود ارومیه در پایان هفته سی و دوم، با ۲۴ امتیاز از ۳۲ بازی در رده هفدهم جدول ۱۸ تیمی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور قرار دارد.



سایپا در حال حاضر با ۵۳ امتیاز در رده چهارم جدول لیگ یک بعد از نساجی، مس شهر بابک و نفت آبادان قرار دارد