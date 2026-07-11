مجتبی فخریان، مهاجم پرسپولیس به صورت قرضی به جمع شاگردان مهدی رحمتی در باشگاه فوتبال گل‌گهر اضافه شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی فخریان که فصل گذشته نیز به صورت قرضی در تیم فوتبال ملوان بندرانزلی حضور داشت، پس از دریافت پیشنهاد باشگاه گل‌گهر و نهایی شدن مذاکرات میان دو باشگاه، قرارداد خود را به امضا رساند و به طور قرضی به این تیم پیوست. این انتقال بعد از توافق دو باشگاه شکل رسمی به خود گرفت.

این انتقال امروز نهایی شد و مجتبی فخریان، پیوستن خود به گل‌گهر سیرجان را تأیید کرد.