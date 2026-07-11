مراسم گرامیداشت و یادبود مجاهد فرزانه و رهبر شهید انقلاب با حضور مردم وفادار فردا در مصلای شهر یاسوج برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: مردم مؤمن و انقلابی شهرستان بویراحمد فردا یکشنبه ۲۱ تیرماه، از ساعت ۹ تا ۱۲ برای گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلی این شهر گرد هم میآیند.
محمدی افزود: این مراسم در راستای تکریم و تجلیل از مجاهدتها و خدمات ارزشمند این شخصیت بزرگ برگزار میشود. وی ادامه داد: از همه مردم قدرشناس و ولایتمدار همه اقشار، گروهها، تشکلها و احزاب دعوت می کنیم با حضور در این مراسم ضمن ادای احترام و قرائت فاتحه یاد و خاطره این امام شهید را گرامی بدارند.