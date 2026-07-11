دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، مؤثرترین راهبرد برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آیین افتتاح دوره آموزشی مهارت‌های برنامه ملی «نماد» با عنوان «توانمندسازی مدیران مدارس» با حضور مدیران مدارس منتخب نواحی چهارگانه شیراز و شهرستان سپیدان، اعضای دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و جمعی از مسئولان حوزه آموزش و پیشگیری برگزار شد.

ارسطو ترکمان‌منش، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس، در این مراسم با بیان اینکه پیشگیری باید از بستر آموزش آغاز شود، گفت: اگر روزی قرار باشد بودجه پیشگیری و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی تنها به یک دستگاه اختصاص یابد، آن دستگاه بدون تردید آموزش و پرورش است؛ زیرا هیچ نهادی به اندازه مدرسه امکان آموزش، فرهنگ‌سازی و اثرگذاری مستمر بر نسل آینده را ندارد.

وی با تأکید بر نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد افزود: آموزش‌های مدرسه زمانی اثربخش خواهد بود که خانواده‌ها نیز در این مسیر همراه باشند. اگر والدین نسبت به مهارت‌های فرزندپروری، شیوه‌های ارتباط مؤثر با نوجوانان و نشانه‌های اولیه آسیب‌های اجتماعی آگاهی کافی نداشته باشند، بخشی از تلاش‌های آموزشی مدارس به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

ترکمان‌منش ادامه داد: پس از خانواده، معلمان، مدیران، مشاوران و مربیان مدارس مهم‌ترین نقش را در شناسایی زودهنگام عوامل خطر و هدایت دانش‌آموزان به سمت سبک زندگی سالم بر عهده دارند و باید از ظرفیت آنان به بهترین شکل استفاده شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس با اشاره به گسترش فضای مجازی تصریح کرد: آموزش سواد رسانه‌ای و استفاده صحیح از فضای مجازی یکی از نیاز‌های جدی نسل امروز است. آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان درباره تهدید‌های فضای مجازی و ارتقای قدرت تصمیم‌گیری آنان می‌تواند در کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، از جمله گرایش به مصرف مواد مخدر، نقش مؤثری داشته باشد.

وی با هشدار نسبت به شیوه‌های جدید فعالیت سوداگران مواد مخدر افزود: شبکه‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر همواره به دنبال شناسایی و سوءاستفاده از نوجوانان و جوانان هستند و در برخی موارد، دانش‌آموزانی را که از شرایط مالی مناسب‌تری برخوردارند، هدف قرار می‌دهند. از این رو، افزایش آگاهی خانواده‌ها و مدارس نسبت به این تهدید‌ها ضروری است.

ترکمان‌منش ادامه داد: آینده‌ای سالم و ایمن زمانی محقق خواهد شد که خانواده، مدرسه و دستگاه‌های مسئول در کنار یکدیگر قرار گیرند و آموزش مهارت‌های زندگی، تقویت تاب‌آوری، ارتقای سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را به صورت مستمر دنبال کنند.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین مبارزه با مواد مخدر در کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این مسیر افزون بر هزینه‌های مالی، بیش از ۱۲ هزار شهید و جانباز تقدیم کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد صیانت از نسل جوان و پیشگیری از اعتیاد، مسئولیتی ملی و همگانی است.

برنامه ملی «نماد» با هدف شناسایی زودهنگام آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی و توسعه همکاری میان خانواده، مدرسه و دستگاه‌های تخصصی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیشگیرانه کشور در حوزه دانش‌آموزی به شمار می‌رود.