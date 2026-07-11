رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر ادامه همکاری با امیر قلعهنویی، از تداوم حضور وی روی نیمکت تیم ملی خبر داد و اعلام کرد برنامههای آمادهسازی ملیپوشان برای رقابتهای پیشرو تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدی تاج در حاشیه سفر به قم با اعلام قطعی بودن ادامه همکاری با امیر قلعهنویی گفت: سرمربی تیم ملی به کار خود ادامه خواهد داد و برنامههای فنی تیم مطابق با اهداف تعیینشده دنبال میشود.
وی همچنین با اشاره به برنامههای آینده تیم ملی افزود: برنامههای آمادهسازی برای حضور در بازیهای آسیایی تدوین شده و تمرینات تیم ملی نیز بهزودی همزمان با آغاز فیفادی آغاز خواهد شد تا ملیپوشان با آمادگی کامل در مسابقات پیشرو حاضر شوند.