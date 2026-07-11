به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز استان درخصوص قطع گاز آمده است؛ به اطلاع شهروندان شهرستان اهواز می‌رساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز فاز یک پادادشهر، از خیابان شهریور شرقی تا بهمن شرقی حدفاصل خیابان مختاروند تا پشت بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی در روز یکشنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.