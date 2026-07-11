مردم مهاباد با حضور پر شور در قرارهای شبانه بر عزت و اقتدار و پای بندی به آرمانهای انقلاب اسلامی تاکید می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان مهاباد در اطلاعیه ای اعلام کرد: امشب هم می‌آییم و بر سر قرار شبانه‌مان هستیم و وفادارانه پای انقلاب و آرمان‌های رهبر عزیزِ شهیدمان می‌مانیم و با مشت‌های گره کرده در راه اقتدار ایران اسلامی در میادین و خیابان‌های شهر حاضر می‌شویم . دراین اطلاعیه آمده : وعده دیدار ساعت ۹شب ، میدان شهداء، جنب اداره امور منابع آب شهرستان مهاباد خواهد بود.