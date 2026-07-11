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تیمملی المپیاد زیستشناسی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در سیوهفتمین دوره المپیاد جهانی زیستشناسی، تهران را به مقصد کشور لیتوانی ترک کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز شنبه ۲۰ تیرماه تیمملی المپیاد زیستشناسی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در سیوهفتمین دوره المپیاد جهانی زیستشناسی، تهران را به مقصد کشور لیتوانی ترک کرد.
اعضای تیمملی کشورمان متشکل از رادین بیانی، محمدرضا واعظی، امیرحسین نصرتی زگلوجه و امیرحسین همتی هستند که در این رقابت جهانی حضور خواهند یافت.
سرپرستی تیم بر عهده محمدرضا رئوفی و سامان حسینخانی است و سیده آتنا مدرسی و محمدرضا یزدخواستی نیز به عنوان ناظران علمی، تیم را در این سفر همراهی میکنند.