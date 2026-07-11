به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: از ابتدای پارسال تاکنون، ۷۹۵ سند مالکیت برای بیش از هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان به مساحت هزار و ۶۵ هکتار صادر شده است.

سجاد قناعتیان افزود: همچنین در سه ماهه نخست امسال ، ۲۲۹ فقره سند مالکیت به مساحت ۳۶۵ هکتار برای زمین‌های کشاورزی جهرم صادر شده است.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.