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۷۹۵ سند مالکیت برای بیش از هزار هکتار از زمینهای کشاورزی جهرم صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: از ابتدای پارسال تاکنون، ۷۹۵ سند مالکیت برای بیش از هزار هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان به مساحت هزار و ۶۵ هکتار صادر شده است.
سجاد قناعتیان افزود: همچنین در سه ماهه نخست امسال ، ۲۲۹ فقره سند مالکیت به مساحت ۳۶۵ هکتار برای زمینهای کشاورزی جهرم صادر شده است.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.