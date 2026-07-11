نیرو‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند: در ادامه عملیات شعبان در ایالت بلوچستان، ۱۳ نفر دیگر از تروریست‌های مسلح وابسته به گروه موسوم به فتنه الخوارج کشته شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری دولتی پاکستان (APP)؛ این عملیات با مشارکت ارتش، نیروهای مرزبانی (FC) و پلیس بلوچستان پس از حمله به پاسگاه پلیس «منگی دَم» آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

منابع امنیتی پاکستان مدعی شدند با کشته شدن ۱۳ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته، شمار افراد کشته‌شده در عملیات «شعبان» به ۳۹ نفر رسیده است.

به گفته این منابع، ۲۶ نفر از این افراد در عملیات‌های روزهای ۶ و ۷ ژوئیه و ۱۳ نفر در شبانه‌روز گذشته کشته شده‌اند.

همچنین چند عملیات‌ زمینی و هوایی علیه این گروه همچنان در مناطق مختلف ادامه دارد.

در تحولی دیگر، نیروهای امنیتی از دفع حمله افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس در منطقه «زیدی» واقع در شهرستان خضدار خبر دادند.

بر اساس ادعای منابع امنیتی، در این درگیری هشت مهاجم در عملیات زمینی ارتش و نیروهای مرزبانی کشته شدند و پنج تا شش نفر دیگر نیز در حملات بالگردهای ارتش هدف قرار گرفتند.

منابع امنیتی پاکستان همچنین اعلام کردند از پنجم ژوئیه تاکنون، در مجموع ۷۵ نفر از عناصر مسلح در جریان عملیات «شعبان» و دیگر عملیات‌های مبتنی بر اطلاعات در بلوچستان کشته شده‌اند.