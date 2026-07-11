از زمان آغاز عملیات خرید تضمینی گندم در استان تاکنون، ۳۶۷ هزار و ۲۱۴ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری و در مراکز استاندارد ذخیره‌ سازی شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت:

محمدابراهیم سهرابی افزود: این در حالی است که مجموع خرید تضمینی گندم استان در سال زراعی گذشته ۳۴۳ هزار و ۳۷۴ تن بوده است و میزان خرید امسال تاکنون بیش از ۱۳ درصد از کل عملکرد سال گذشته فراتر رفته است.

سهرابی ادامه داد: این میزان گندم توسط ۱۷ هزار و ۹۵۴ کشاورز و در قالب ۴۳ هزار و ۲۳۷ محموله به مراکز خرید تحویل شده است.

وی با اشاره به گستردگی شبکه خرید تضمینی در استان اظهار کرد: هم‌ اکنون ۵۵ مرکز خرید در مناطق مختلف خراسان رضوی فعال است و فرآیند تحویل، ارزیابی، ثبت و ذخیره‌ سازی محصول کشاورزان را بر عهده دارند. این مراکز با آمادگی کامل و به‌ کارگیری ظرفیت‌ های دولتی و بخش خصوصی و تعاون روستایی روند خرید را بدون وقفه دنبال می‌ کنند.

سهرابی با بیان اینکه شهرستان مشهد بیشترین سهم خرید گندم استان را به خود اختصاص داده است، گفت: تاکنون ۵۱ هزار و ۷۸۳ تن گندم در مراکز خرید شهرستان مشهد تحویل و خریداری شده که معادل حدود ۱۴ درصد از کل خرید تضمینی استان است و این شهرستان در صدر جدول خرید گندم خراسان رضوی قرار دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی ارزش گندم‌ های خریداری شده را ۱۸۲ هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تاکنون ۱۲ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده و فرآیند تأمین و تخصیص اعتبارات برای تسویه باقی‌ مانده مطالبات گندمکاران در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: پرداخت به‌ موقع مطالبات کشاورزان یکی از مهم‌ ترین اولویت‌ های مجموعه دولت در اجرای طرح خرید تضمینی است و دستگاه های متولی به ویژه استانداری خراسان رضوی به صورت مستمر موضوع تأمین منابع مالی و تسریع در پرداخت‌ ها را از طریق مراجع ذی‌ ربط دنبال می‌ کند.

سهرابی با اشاره به پیش بینی خرید تضمینی ۴۵۰ هزار تنی گندم در استان، به تداوم فصل برداشت در بسیاری از مناطق استان خاطرنشان کرد: با توجه به ادامه برداشت گندم در بخش قابل توجهی از شهرستان‌های خراسان رضوی، خرید تضمینی در هفته‌ های آینده تا پایان شهریور ماه کماکان ادامه خواهد داشت.