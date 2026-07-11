به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مصلی امام خمینی (ره) ارومیه امروز میزبان عاشقان و دلباختگان امام شهید بود آنانی که آمده بودند تا با آرمان‌های قائد شهیدمان تجدید میثاق کنند.

این مراسم با شعر خوانی و رجزخوانی مداحان و شاعران برجسته ارومیه برگزار شد و در آن مردم بر مقاومت در برابر دشمنان و خونخواهی امام شهید تاکید کردند.

حجت الاسلام ناصر آقایی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی و حجت الاسلام محمد حیدری زاد امام جمعه موقت ارومیه در سخنانی به تشریح ابعاد شخصیتی و جایگاه ویزه رهبر شهید انقلاب در جهان اسلام پرداختند.