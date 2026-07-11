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استاندار مازندران بر اولویت بخشی به زیرساختهای انرژی و صنایع پیشرفته، برای توسعه استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، با اولویت بخشی به زیرساختهای انرژی و صنایع پیشرفته، از بازنگری در طرحهای توسعهای استان خبر داد.
مهدی یونسی رستمی گفت: به منظور رفع بحران انرژی، اراضی مربوط به توسعه بندر نوشهر برای احداث نیروگاههای جدید باز تعریف میشود.
او با اشاره به بازنگری در طرحهای هادی و تشکیل کارگروه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی افزود: ما نباید استان را تنها به مرغداری و بسته بندی محدود کنیم؛ هدف ما استفاده از اراضی برای جذب فناوریهای نوین و حرکت به سوی اقتصاد سبز است تا شاهد شکوفایی و پیشرفت همه جانبه استان باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران هم در خصوص روند تخصیص اعتبارات، از تدوین برنامههای مالی برای سال ۱۴۰۵ خبر داد.
کریم پور با اشاره به تجربه سال گذشته در تامین اعتبارات افزود: در سال جاری، ابلاغیه اعتبارات مازندران در دو مرحله انجام شد؛ در مرحله نخست ۴ همت اعتبار و در مرحله دوم ۳ و ۹ دهم ابلاغ گردید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکید کرد که در برنامه ریزیهای آتی، به ویژه برای سال ۱۴۰۵، تلاش بر این خواهد بود که با توجه به تغییر اولویتهای توسعهای استان، از جمله حرکت به سوی اقتصاد سبز و تامین زیرساختهای انرژی، توزیع اعتبارات به گونهای انجام شود که بیشترین بازدهی را برای طرحهای استراتژیک استان داشته باشد.