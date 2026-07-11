استاندار سمنان از تداوم خدمت‌رسانی به زائران مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید تا روز یکشنبه (فردا) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند گفت: تا این لحظه، آمار تجمیعی اقامت زائران در استان سمنان به بیش از ۹۶ هزار نفر رسیده است که شامل اقامت‌های دو ساعت تا ۲۴ ساعته می‌شود.

وی افزود: برای کمیته اسکان، پنج وظیفه اصلی شامل اسکان موقت، اجرای برنامه‌های فرهنگی، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره‌ای، برگزاری مراسم عزاداری و همچنین راه‌اندازی مواکب تعریف شده است.