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استاندار سمنان از تداوم خدمترسانی به زائران مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید تا روز یکشنبه (فردا) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند گفت: تا این لحظه، آمار تجمیعی اقامت زائران در استان سمنان به بیش از ۹۶ هزار نفر رسیده است که شامل اقامتهای دو ساعت تا ۲۴ ساعته میشود.
وی افزود: برای کمیته اسکان، پنج وظیفه اصلی شامل اسکان موقت، اجرای برنامههای فرهنگی، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و مشاورهای، برگزاری مراسم عزاداری و همچنین راهاندازی مواکب تعریف شده است.