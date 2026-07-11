پیشبینی افزایش دما و وزش باد برای بوشهر
هواشناسی بوشهر از تداوم وزش باد تا روز سهشنبه، خبر داد و پیشبینی کرد دمای هوا از روز دوشنبه روند افزایشی خواهد داشت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم وزش بادهای بهنسبت شدید تا شدید تا روز سهشنبه در استان خبر داد و گفت: در این مدت خلیجفارس موج و متلاطم خواهد بود.
حسین مستانه با اشاره به پدیدههای جوی مورد انتظار تا فردا، افزود: در این مدت، غبار محلی، وزش باد و پدیده گرد و خاک در سطح استان پدیده غالب خواهد بود.
وی همچنین درباره وضعیت دمایی استان هشدار داد و گفت: از روز دوشنبه تا چهارشنبه، دمای هوای استان در مقادیر بالایی قرار خواهد گرفت و پیشبینی میشود در برخی نقاط استان، بیشینه دما به آستانه ۵۰ درجه سانتیگراد برسد.
کارشناس هواشناسی بوشهر جهت باد در استان بوشهر را بیشتر غربی تا شمال غربی با سرعت ۱۲ تا ۴۰ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت اعلام و اضافه کرد: در سواحل جنوبی استان سرعت باد بیشتر خواهد بود و بین ۱۸ تا ۵۴ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود.
وی ارتفاع موج دریا را در سواحل شمالی و مرکزی استان بین ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر و در مناطق جنوبی بین ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
مستانه گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا در ساعت ۰۵:۴۰، جزر اول در ساعت ۱۴، مد دوم در ساعت ۲۰ و جزر دوم در ساعت ۲۲:۲۰ دقیقه خواهد بود.