به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی فارس گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و با توجه به نارضایتی شهروندان نسبت به کمبود برق، ماموران انتظامی شهرستان مرودشت پس از بررسی، از راه‌اندازی و فعالیت مزرعه تولید رمزارز دیجیتال غیرمجاز در اطراف روستای رجاآباد این شهرستان باخبر شدند.

سردار عزیزاله ملکی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی ، ۲۰۱ دستگاه تولید و استخراج رمزارز دیجیتال غیرمجاز را که مالک از برق و گاز شهری استفاده می‌کرد ، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش اقلام مکشوفه را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.