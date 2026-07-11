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رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به چاپ حدود پنج هزار نسخه از نقشه گردشگری چهارزبانه تهران، گفت: این نقشهها در مراکز پرتردد گردشگران خارجی از جمله مجموعه فرهنگی و گردشگری عباسآباد، توزیع شده و نسخه الکترونیکی آن نیز در سامانه جامع گردشگری در دسترس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امیر قاسمی درباره آخرین وضع نقشه گردشگری چهارزبانه تهران افزود: این نقشه به چهار زبان انگلیسی، عربی، روسی و چینی ترجمه شده و تاکنون حدود پنج هزار نسخه از آن به چاپ رسیده است.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت: این نقشهها در اماکنی مانند مجموعه فرهنگی و گردشگری عباسآباد که گردشگران خارجی بیشترین تردد دارند، در اختیار گردشگران قرار میگیرد.همچنین نسخه الکترونیکی آن در سامانه جامع گردشگری بارگذاری شده و همه علاقهمندان میتوانند از آن استفاده کنند.
وی افزود: پس از توزیع مرحله نخست و دریافت بازخورد گردشگران، ایرادات و پیشنهادهای مطرحشده بررسی و اصلاح خواهد شد و سپس نقشه با شمارگان بیشتری به چاپ خواهد رسید.