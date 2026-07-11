پخش زنده
امروز: -
شهروندان با رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف، صنعت برق را در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مستمر برای همه مشترکان همراهی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به روزهای گرم سال و افزایش استفاده از وسایل سرمایشی گفت: بخش عمده مصرف برق در این ایام به تجهیزات سرمایشی اختصاص دارد و پایداری شبکه برق، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند همکاری و مسئولیتپذیری همه مشترکان است.
مهرداد دادخواه افزود: هر اقدام کوچک در کاهش مصرف میتواند نقش مؤثری در تأمین برق پایدار برای تمامی شهروندان و هماستانیها داشته باشد و از بروز فشار مضاعف بر شبکه جلوگیری کند.
وی از مشترکان خواست با تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی، خاموش کردن لامپها و وسایل برقی غیرضروری، پرهیز از استفاده همزمان از تجهیزات پرمصرف و انتقال مصارف غیرضروری به ساعات خارج از اوج بار، در مدیریت مصرف برق مشارکت کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت:کاهش روشناییهای غیرضروری، مدیریت صحیح سامانههای سرمایشی و رعایت دستورالعملهای ابلاغی، از جمله اقداماتی است که میتواند سهم مهمی در حفظ پایداری شبکه برق داشته باشد.