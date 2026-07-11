در پی برخورد خودرو با پایه فشار متوسط برق در حوالی زندان مرکزی یاسوج، برق برخی مناطق این شهر قطع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: در پی برخورد یک دستگاه لودر با پایه فشار متوسط برق در حوالی زندان مرکزی یاسوج، برق برخی مناطق این شهر امروز ۲۰ تیرماه بهصورت اضطراری قطع شد. رسول روستایی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، تیمهای عملیاتی و اتفاقات برق شهرستان بویراحمد به محل اعزام شدند و عملیات ایمنسازی، رفع خطر و تعمیر شبکه را آغاز کردند. وی ادامه داد: به دلیل ضرورت تعویض، جابهجایی و نصب تیر برق و همچنین رفع کانون خطر، برق مناطقی از جمله شرفآباد، شهرک امام علی، جوشکاران، مادوان سفلی، محدوده زندان مرکزی، بلهزار سفلی، جدول غوره، بنسنجان پایین و جمعهبازار بهصورت موقت قطع شده است. روستایی بیان کرد: هماکنون نیروهای اتفاقات برق در حال انجام تعمیرات شبکه هستند و تلاش میشود برق این مناطق در کوتاهترین زمان ممکن وصل شود.