فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: مأمور قلابی در شهرری که اقدام به سرقت می‌کرد، به دام افتاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در پی وقوع سرقت‌هایی به شیوه غصب عنوان پلیس در محدوده باقرشهر، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۷۵ باقرشهر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، مشخصات ظاهری متهم را شناسایی و در اختیار تمامی واحد‌های گشتی محسوس و نامحسوس قرار دادند.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان ری: مأموران در حین اخاذی متهم از یکی از شهروندان، وی را شناسایی و بلافاصله دستگیر کردند. در بازرسی اولیه از متهم، لباس افسر ارشد پلیس، کلاه نظامی، کارت شناسایی جعلی و تجهیزات نظامی تقلبی کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: متهم با دستور مقام قضایی برای بررسی جرائم احتمالی بیشتر به پلیس آگاهی شهرستان منتقل شد و در تحقیقات به غصب عنوان پلیس، اخاذی از شهروندان و ارتکاب ۱۰ فقره سرقت و کلاهبرداری به این شیوه اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری افزود: تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و ابعاد دیگر این پرونده همچنان ادامه دارد.