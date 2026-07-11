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دبیرکل «جنبش امت» لبنان گفت: وفاداری به شهدا از طریق پایبندی به گزینه جهاد و مقاومت، تقویت وحدت امت و ادامه تلاش برای آزادسازی سرزمین و حفظ کرامت محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شیخ عبدالله جبری ، در نشست فکری و سیاسی که «انجمن مراکز فرهنگی امام خمینی (ره)» در بیروت و در ایام تشییع شهید امام سید علی خامنهای برگزار کرد، تأکید کرد: وفاداری به شهدا از طریق پایبندی به گزینه جهاد و مقاومت، تقویت وحدت امت میسر شده است.
این مراسم با مشارکت رایزن فرهنگی ایران در لبنان، سید محمدرضا مرتضوی و با حضور جمعی از علمای دین و شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در «مجتمع المجتبی (ع)» واقع در منطقه صفیر در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار گردید.
شیخ جبری تأکید کرد: تشییع باشکوه، صحنهای استثنایی را رقم زد که نشاندهنده عمق محبت و وفاداری به شهید بود و جایگاه بزرگ ایشان را در قلبهای آزادگان و ملتهایی که او را نماد استقامت و تعهد به مسائل امت میدانستند، به نمایش گذاشت.
وی افزود: این حضور گسترده مردمی در مراسم تشییع، پیامی است که تأکید میکند رهبران بزرگ، به واسطه فداکاریها و مواضعی که داشتهاند، در وجدان ملتها زنده میمانند.
شیخ جبری همچنین خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، همچنان تکیهگاه اصلی آرمان فلسطین و حامی لبنان در مقابله با اشغالگری و تجاوزات بوده و هست.