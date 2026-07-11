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مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اگر بیماران خود را نشان دار کنند، میتوانند از خدمات صندوق بیماران خاص و صعب العلاج بهرهمند شده و میزان پرداختی از جیب آنها بدین ترتیب کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۳۰ بیماری تحت پوشش صندوق بیماران خاص و صعب العلاج قرار دارند و اگر بیماران خود را نشان دار کنند، میتوانند از خدمات این صندوق بهرهمند شده و میزان پرداختی از جیب آنها بدین ترتیب کاهش پیدا خواهد کرد.
وی بیان کرد: هزینههای دارویی و درمانی بالا رفته و به خصوص برای بیماریهای صعب العلاج و مزمن، مشکلاتی ایجاد میکند و بر همین اساس، پوشش بیمهای داروهای مربوط به بیماریهای مزمن که سهم ماهانهای در سبد خانوار دارند، تغییر کرده و توجه بیشتری به این داروها میشود.
ناصحی ادامه داد: همچنین پوشش بیمهای برخی داروها در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج تا ۹۰ درصد و در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد برای بیمارانی که نشان دار شدهاند، انجام میشود.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: افزایش قیمت داروها در گذشته بدون اعلام قبلی انجام میشد و بر اساس دستور وزیر بهداشت، ابتدا باید تغییر قیمت به بیمهها اعلام شده و در سامانهها اعمال و سپس افزایش قیمت انجام شود.
وی اظهار کرد: بیمههای پایه سلامت منابع محدودی دارند و در حال حاضر به مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت از سال گذشته بدهی داریم و در عین حال، هزینههای سلامت چند برابر شده است.
ناصحی بیان کرد: دولت و مجلس تمهیداتی در نظر گرفتهاند که بخشی از این مطالبات به صورت اوراق و سهام به بیمهها داده شود و به دنبال تحقق این موارد هستیم تا بدهی به موسسات طرف قرارداد را پرداخت کنیم