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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، عضو فقهای شورای نگهبان امروز و در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت که با حضور اقشارمختلف مردم قدر شناس گیلان درمصلای بزرگ امام‌خمینی (ره) رشت برگزار شد با تشریح ابعاد تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی و حضور دشمن شکن و با اقتدار مردم عزادار در داخل و خارج از کشور گفت: این مراسم تنها یک تشییع نبود بلکه یک مانور جهانی بود.

آیت الله سید احمد خاتمی در ادامه با قدردانی از مردم عراق برای به تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید افزود: در عراق کسانی شرکت کردند که امکان آمدن به ایران را نداشتند و این تشییع ابراز ارادت جبهه مقاومت بود.

وی همچنین به اظهارات سخیفانه وزیرخارجه امریکا در خصوص تولید خاورمیانه جدید هم اشاره کرد و افزود: برعکس همه برنامه ریزی‌های دشمن آیت الله شهید خامنه‌ای رهبر شهید دنیای اسلام با محوریت جبهه مقاومت خاورمیانه جدیدی را شکل داد که نام و راهش را زنده نگه خواهد داشت.

عضو فقهای شورای نگهبان به یاوه گویی‌های دشمنان و در راس آنها امریکای جنایتکارهم اشاره و خاطر نشان کرد: رییس جمهور امریکا میخواهد که اجتماعات بزرگ مردم را تحت الشعاع قرار دهد که البته باید بگوییم این اجتماعات هرگز تحت الشعاع قرار نمی‌گیرند.

آیت الله سید احمد خاتمی همچنین با اشاره به ضرورت تداوم تجمعات شبانه در حمایت از کشور و نظام هم افزود: تا زمانی که مردم بصیر تحت لوای ولایت فقیه آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای در میدان هستند پرچم ایران بر زمین نخواهد ماند و فریاد خونخواهی مردم هم تا انتقام خون رهبر شهیدمان بلند است و گوش به فرمان رهبرمان هستیم .

در این مراسم همچنین حاضران به یاد رهبر شهید امت عزاداری و نوحه سرایی کردند.