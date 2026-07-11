به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیکر چهارمین غریق امسال توسط غواصان سازمان آتش‌نشانی در رودخانه زرینه‌رود میاندوآب کشف شد

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی میاندوآب گفت: در پی اعلام غرق شدن یک جوان ۱۸ ساله در رودخانه زرینه‌رود، حوالی روستای قلعه و سد نوروزلو، تیم تخصصی غواصی و جست‌وجوی سازمان آتش‌نشانی با تمامی تجهیزات لازم بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

سامان محمدی افزود: غواصان سازمان آتش‌نشانی پس از اجرای عملیات جست‌و‌جو، موفق شدند پیکر فرد غرق‌شده را کشف و از آب خارج کنند. پیکر متوفی برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل ذی‌ربط شد.

وی با اشاره به اینکه این حادثه چهارمین مورد غرق‌شدگی در سال ۱۴۰۵ است، از شهروندان خواست از شنا در رودخانه‌ها، کانال‌های آبرسانی و سایر مناطق غیرمجاز خودداری کنند، زیرا این مناطق به دلیل جریان آب، عمق نامشخص و شرایط خطرناک، هر ساله جان تعدادی از هموطنان را می‌گیرند.