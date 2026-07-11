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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بر استفاده از همه ظرفیتهای ادارات دولتی استان تهران برای مدیریت بار در ۸ هفته داغ پیش رو تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی در مانور پایش مصرف برق ادارات که به صورت ویدیوکنفرانسی و با حضور مدیران مناطق ۲۲ گانه برق استان تهران برگزار شد، با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد ۲۰۰ مگاواتی مصرف برق استان تهران نسبت به هفته گذشته، گفت: از امروز و به مدت حداقل ۸ هفته، با اوج بار تابستان مواجه هستیم و باید با تمام ظرفیت، برنامههای مدیریت مصرف را به اجرا درآوریم.
وی، مدیریت مصرف برق در سطح ادارات را از جمله برنامههای تدوین شده برای گذر از اوج بار تابستان، عنوان و تصریح کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی، ادارات باید مصرف برق خود در ساعات اداری (۷ تا ۱۳) را ۳۰ درصد نسبت به بار پایه ۱۴۰۳ و در ساعات غیراداری (از ۱۳ به بعد) ۷۰ درصد نسبت به مصرف همان روز کاهش دهند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از مولدهای برق اضطراری ادارات، گفت: کلیه ادارات باید مولدهای برق اضطراری خود را از ساعت ۱۱ تا ساعت ۱۴ وارد مدار کنند. ضمن اینکه دستگاههای خدماتی باید از ساعت ۱۹ تا ۲۲ هم مولدهایشان در مدار باشد.
محمودی، استفاده از پنلهای خورشیدی را از دیگر الزامات برای کاهش ناترازی برق عنوان کرد و افزود: اداراتی که به پنلهای خورشیدی مجهز شدهاند باید این پنلها را وارد مدار کنند تا از همه ظرفیتهای ممکن برای تولید برق استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه رعایت برنامههای مدیریت مصرف از سوی ادارات دولتی، الگوی مناسبی برای اقشار مختلف مردم است، بر لزوم تعامل سازنده مناطق ۲۲ گانه برق با مدیران ادارات دولتی استان تهران برای اجرای دقیق این برنامهها تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در بخش دیگری از سخنانش، عدم استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، قرار دادن درجه کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی و خاموش کردن لامپهای اضافی و استفاده حداکثری از نور طبیعی را از جمله راهکارهای ساده برای کاهش مصرف برق و کمک به حفظ پایداری شبکه و تامین برق مراکز صنعتی و کشاورزی برای به حرکت درآوردن چرخ تولید برشمرد و تصریح کرد: اگر هموطنان ما در بخش خانگی، مصرف برق خود را حداقل ۱۰ درصد کاهش دهند، این چندهفته گرم پیش رو را بدون بروز خاموشی پشت سر خواهیم گذاشت.
محمودی با اشاره به رصد ۲۴ ساعته مصرف برق مشترکین تحت پوشس شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، گفت: نیروهای عملیاتی ما با تمام قدرت با استخراج غیرقانی رمزارز، برقهای غیرمجاز و جلوههای بدمصرفی مقابله میکنند.
در ادامه این جلسه، مدیران مناطق ۲۲ گانه برق استان تهران گزارشی از وضعیت پایش مصرف برق ادارات در شهرستانهای این استان و اقدامات صورت گرفته برای مدیریت مصرف برق در این ادارات ارایه کردند.